البرازيلي دييغو مستمر مع« الصقور»

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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قطع نادي الإمارات الصاعد حديثاً لدوري المحترفين الطريق أمام الأندية، التي أبدت رغبتها في ضم هداف الفريق ودوري الدرجة الأولى البرازيلي دييغو فارياس بتجديد التعاقد معه للموسم الكروي المقبل 2023 - 2024، وأكد محمد إبراهيم وكيل اللاعب لـ«البيان» حقيقة تجديد العقد مع «الصقور».

وقال : إن دييغو يوجد حالياً في البرازيل، لقضاء إجازته، وسيكون حاضراً بالتدريبات فور إعلان بداية التجمع بنادي الإمارات، مشيراً إلى أن اللاعب متحمس للعب من جديد في دوري الأضواء مع فريق الإمارات. الجدير بالذكر أن دييغو توج بلقب هداف دوري الهواة برصيد 24 هدفاً، كما أن ابن السامبا احتكر هذا اللقب لثلاثة مواسم متتالية.

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