إدارة اتحاد كلباء تشيد باللجنة المؤقتة

المصدر: (كلباء – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الشكر للجنة تسيير النادي المؤقتة، التي تولت أمور النادي طوال الفترة الماضية.

وأشاد مجلس الإدارة الجديد برئاسة راشد عبيد الكندي بجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، وما تم تحقيقه من مكاسب على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

وتم في أثناء اللقاء مناقشة كل الإجراءات الإدارية للنادي، وتقدمت اللجنة المؤقتة بعرض تفصيلي لكل المنجزات خلال الموسم المنصرم، وسلطت الضوء على أبرز التحديات، كما تم خلال اللقاء التوقيع على المخالصة المالية للنادي وعملية التسليم والتسلم بين الجانبين .

وقامت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون النادي بتهنئة مجلس الإدارة الجديد على ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لقيادتهم النادي في الفترة المقبلة، متمنية لهم التوفيق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز