كلباء يكسب توقيع سالم راشد

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

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انضم سالم راشد، مدافع الجزيرة (29 عاماً)، إلى فريق كلباء، في صفقة انتقال حر، وشهد توقيع العقد مع اللاعب أحمد الزعابي، نائب رئيس شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، مرحباً بعودة اللاعب من جديد لصفوف «النمور».

لافتاً إلى أن تعاقدات كلباء تسير وفق المخطط لها من الجهاز الفني بقيادة المدرب فرهاد مجيدي بعد ضم خالد الدرمكي قادماً من الظفرة، وتجديد عقود عدد من لاعبي النادي من الإماراتيين. وأكد سالم راشد أنه سعيد بالعودة من جديد لفريق «النمور»، موجهاً الشكر لشركة كرة القدم بنادي كلباء، التي وضعت ثقتها فيه، متمنياً تحقيق طموحات الجماهير خلال الموسم المقبل.

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