«الفرسان» والشارقة يخوضان «تمهيدي الأبطال» في أغسطس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا 2023 - 2024 خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، التي يشارك فيها العين بشكل مباشر، بينما يخوض شباب الأهلي والشارقة تصفيات الدور التمهيدي للتأهل إلى دور المجموعات.

ويقام الدور التمهيدي الأول 15 أغسطس المقبل، والدور التمهيدي الثاني 22 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الوحدات الأردني في الدور التمهيدي الأول ويصعد الفائز للقاء النصر السعودي، بينما يلتقي الشارقة ضيفه باشوندارا من بنغالاديش ، ويصعد الفائز للقاء تراكتور الإيراني.

وتقام مباريات دور الـ16 ذهاباً يومي 12 و13 فبراير المقبل، وإياباً يومي 19 و20 من الشهر نفسه، وذهاب ربع النهائي يومي 4 و5 مارس القادم، والإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

ويقام نصف النهائي ذهاباً وإياباً يومي 16 و24 أبريل 2024 بالترتيب، على أن يقام النهائي ويجمع بين فريق من غرب آسيا وفريق من شرق آسيا، من مباراتين ذهاباً يوم 11 مايو المقبل، وإياباً يوم 24 من الشهر نفسه. ولأول مرة في دوري أبطال آسيا، تقام البطولة دون احتساب أفضلية الهدف خارج الأرض في مجموع المواجهات المباشرة بداية من النسخة المقبلة.

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