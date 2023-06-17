عبد الله رمضان مع الجزيرة حتى 2028

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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أعلن نادي الجزيرة تجديد عقد عبدالله رمضان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2028، ليحافظ النادي على واحد من أبرز نجومه، فيما وجه الجزيرة الشكر إلى المدافع سالم راشد، الذي انتقل إلى كلباء في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، وذلك عقب نهاية عقده بعد 11 موسماً قضاها في الجزيرة.

وكان عبدالله رمضان (25 عاماً) بدأ سيرته مع الجزيرة في مدرسة الكرة بالنادي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2018، وأصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب بالسنوات الأخيرة. وشارك رمضان في 25 مباراة بدوري المحترفين بالموسم المنتهي ، وسجل 4 أهداف.

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