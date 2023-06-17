دبا الفجيرة على بعد خطوة من «الثلاثي العماني»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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بات دبا الفجيرة «النواخذة» على بعد خطوة من كسب توقيع الثلاثي العماني فارس الجابري قادماً من نادي العربي ومحمد المربوعي لاعب وهداف دبا الحصن وسعيد عبيد الذي انتهى عقده مع العروبة، ويعتبر انضمام اللاعبين الثلاثة حالما أفضت الأمور نحو نهايتها السعيدة مكسباً لتشكيلة المدرب الوطني حسن العبدولي خصوصاً بعد تألق اللاعبين الثلاثة مع أنديتهم خلال الموسم الكروي الماضي وتتويج الجابري هدافاً لفريقه برصيد 18 هدفاً فضلاً عن تسجيل محمد المربوعي لـ 15 هدفاً مع الحصن وسعيد عبيد 11 هدفاً مع العروبة، وتظهر خطوة التعاقد مع الثلاثي العماني نية النواخذة في العودة من جديد إلى دوري الكبار.

وقال عبدالله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي ومشرف الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة في تصريح لـ «البيان» إن انتدابات الجهاز الفني للفريق ستكون نوعية وحسب الخانات التي يحتاجها المدرب.

مشيراً إلى أن إعداد النواخذة تقرر له 15 يوليو المقبل وبعده سيتم تحديد فترة المعسكر الخارجي قبيل انطلاقة دوري الدرجة الأولى ولفت إلى أن تحديد روزنامة الموسم الجديد قبل وقت كاف من قبل اتحاد الكرة يسهل على الأندية الكثير من الأمور وذلك فيما يتعلق بمواعيد التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي .

وذكر الظنحاني أن توجه إدارة النادي برئاسة أحمد الظنحاني رئيس مجلس الإدارة هو ضرورة الإبقاء على عدد كبير من لاعبي الفريق الأول الذين أبلوا بلاء حسناً مع الفريق خلال مشواره في دوري أدنوك للمحترفين في النسخة الماضية والتي كنا فيها قريبين من تثبيت أقدامنا مع الكبار ولذلك قمنا بتجديد عقود عدد من اللاعبين المواطنين وكذلك الأجانب لإحداث مزيد من الاستقرار بالفريق.

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