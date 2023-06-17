عيسى علي: الوصل يراهن على تألق اللاعبين

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عيسى علي، مدير فريق الوصل الأول لكرة القدم، أن الرهان الأكبر للوصلاوية في بطولات الموسم الجديد، يبقى معلقاً على اللاعبين وتألقهم بدرجة أساسية، مع عدم إغفال الأهمية القصوى لدور الجماهير الحاسم، ولطبيعة عمل الجهاز الفني، وما يمكن أن يقدمه خلال الموسم من رؤية فنية تقود الوصل إلى تحقيق ما يصبو إليه، وهو العودة إلى منصات التتويج، وإسعاد كل أبناء النادي.

وأشاد علي بالخطوات العملية التي قامت بها إدارة الوصل في مجال التعاقدات، سواء مع محترفين أجانب جدد، أو التعاقد مع مدرب شاب جديد على دوري الإمارات، أو ما يتعلق بتعزيز فئة المقيم بلاعبين أكفاء يكون لوجودهم أثر إيجابي أكبر على مسيرة الوصل في مختلف بطولات الموسم الجديد.

وقال علي: التعاقدات أكثر من ممتازة، أصبح لدينا خط دفاع قوي، ووسط يزخر بالنجوم، وهجوم نأمل أن يكون بمستوى طموحات الوصلاوية، ندرك تماماً أن المنافسة على ألقاب البطولات.

لا سيما درع الدوري، دائماً ما تتطلب «دكة» بدلاء موازية في القوة والتأثير لأسماء التشكيلة الأساسية، وأيضاً، لمواجهة أي طارئ قد يمر به الوصل خلال البطولات، مثل الإصابات والغيابات، ما يتطلب العمل على توفير بديل جاهز لسد الفراغ نتيجة أي ظرف مستجد يحصل خلال المباريات.

وكشف علي النقاب عن أن برنامج إعداد الوصل للموسم الجديد، يشتمل على فترة تجمع داخلية لمدة أسبوع واحد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ثم معسكر خارجي في سلوفينيا لمدة 24 يوماً، ويشتمل على خوض عدد من المباريات الودية مع فرق متفاوتة القوة والمستوى، يتم الترتيب لها بالتزامن مع اقتراب موعد الدخول في المعسكر.

40 عاماً

وحول اختيار الصربي ميلوش ليكون مدرباً للوصل في الموسم الجديد، قال علي: اختيار ميلوش جاء من بين خيارات عدة من المدربين الذين درست إدارة النادي، سيرهم الذاتية، ولكن الخيار وقع على ميلوش كونه شاباً «40 عاماً»، وشغوف بالعمل، وصاحب إنجازات مشهودة خلال محطات مشواره التدريبي السابق مع فرق صربية وسويدية وسلوفينية، ما رجح كفته على حساب مدربين آخرين.

وشدد عيسى علي على أن اختيار ميلوش مدرباً لفريق الوصل في الموسم الجديد، ليست مغامرة فينة غير محسوبة، مبدياً ثقته العالية بالمدرب، متوقعاً أن يحقق النجاحات المتوقعة منه مع الوصل، لافتاً إلى أن نجاح المدرب بغض النظر عن اسمه وشهرته وتاريخه، لا يمكن أن يتحقق بدون توفر أدوات النجاح، مشدداً على أن أدوات النجاح وفرها الوصل لمدربه الجديد.

عودة كايو

وعلى صعيد متصل، عاد الدولي كايو إلى صفوف فريقه السابق، الوصل بعد 4 مواسم قضاها مع العين،وتشكل عودته للفريق إضافة نوعية في ظل مستوى التفاهم بينه وبين عدد كبير من لاعبي الإمبراطور، خصوصاً الدولي فابيو ليما، والدولي علي صالح وغيرهما من أعمدة فريق الوصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز