هذه حقيــقة مفاوضات الأندية وأحترم السماوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف فهد الظنحاني حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي بني ياس حقيقة العروض التي تلقاها مؤخراً من أندية أخرى تسعى للتعاقد معه في الموسم الجديد، وما تردد عن رغبته في الرحيل عن صفوف«السماوي».

مؤكداً وجود مفاوضات بالفعل مع أندية ترغب بالحصول على خدماته لكنها ليست معه بصفة شخصية وتتم مع وكيله، خصوصاً أنه لا يزال مرتبطاً بعقد مع بني ياس حتى عام 2027 ويحترم تعاقده مع النادي.

ويعد فهد الظنحاني واحداً من أبرز حراس المرمى في الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة منذ تصعيده للفريق الأول بنادي الوحدة موسم 2011-2012، والذي أمضى بين صفوفه ثلاثة مواسم، قبل الانتقال إلى صفوف دبا الفجيرة والذي أمضى معه موسمين، وانضم إلى بني ياس عام 2018 بعد تألقه بشكل لافت، وبات عنصراً فعالاً وأحد نجوم السماوي على مدار 5 مواسم متتالية، قبل أن يجدد النادي عقده حتى عام 2027.

وبرز الظنحاني في الموسم الأخير رغم الصعوبات التي واجهها بني ياس، وساهم في تجاوز الفريق لخطر الهبوط، إذ يعد ثاني أكثر الحراس تصدياً للتسديدات بـ 84 تصدياً، وثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في دوري أدنوك للمحترفين بعدما لعب 26 مباراة كاملة بإجمالي 2340 دقيقة.

الأصعب

وقال فهد الظنحاني في حوار خاص مع «البيان»: الموسم المنتهي كان من أصعب المواسم التي مرت على بني ياس في دوري المحترفين نتيجة أسباب عدة لست مخولاً للحديث عنها، ولكن الفريق نجح بفضل تكاتف وتلاحم الجهاز الفني واللاعبين في تجاوز تلك الصعوبات وتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وتفادينا الدخول في دوامة الهبوط في الجولات الأخيرة.

وأضاف: لم نتوقع أن تشهد نتائج وأداء الفريق تراجعاً بهذا الشكل، إلا أنني ذكرت سابقاً ماذا يحتاج الفريق وما يستطيع فعله تحديداً بعد الموسم قبل الماضي الذي نافسنا فيه على اللقب وأنهينا الدوري في مركز الوصيف، حيث كان من المفترض العمل بشكل مختلف للاستمرار على نفس النهج، ولكن النادي لم يتمكن من تحقيق ذلك، وحدث التراجع، بعد تجاهل حاجة الفريق لعدة أشياء.

وتابع فهد الظنحاني: قبل نهاية الدوري بنحو 4 أو 5 جولات وفي ظل صعوبة الموقف، عقدنا كلاعبين جلسة تعاهدنا خلالها على بذل أقصى مجهود لتفادي الدخول في دوامة الهبوط، وكانت نقطة التحول في مباراتنا مع العين التي انتهت بالتعادل 2-2، مما ساهم في ابتعادنا عن منطقة الخطر.

عمل مضاعف

وعما يحتاجه بني ياس للعودة في الموسم المقبل، أوضح: الموسم الجديد يتطلب عملاً مضاعفاً من الآن خاصة وأن المنافسة ستكون قوية في الموسم المقبل في ظل رغبة الجميع بالظهور بشكل قوي، ولذلك الأمور لن تكون سهلة، وبني ياس بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين بمستوى عال وبالتحديد اللاعبين الأجانب خصوصاً وأن الفريق مقبل على مرحلة تجديد دماء.

والتعاقد مع لاعبين مواطنين مميزين أمر صعب بكل تأكيد، وبالتالي المفترض التركيز على نوعية أجانب من أعلى المستويات وقبل وقت كاف لأن الخطأ في اختيار أجانب جيدين يؤثر على أي فريق، وبني ياس في المواسم الأخيرة باستثناء الموسم الماضي امتلك أجانب ومواطنين على مستوى جيد، إلا أن خروج أي لاعب سيزيد من صعوبة الموسم المقبل.

وشدد الظنحاني على أن بني ياس يملك الخبرة وقادر على تخطي المرحلة الصعبة، مشيراً إلى أن الفريق لديه مدرب جديد للموسم القادم ويحتاج لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد أجانب ومواطنين في بعض المراكز، وإذا تمكنا من إبرام تعاقدات صحيحة ونوعية جيدة من اللاعبين فالفريق سيظهر بشكل مميز في الموسم المقبل.

وعن مفاوضات أندية شباب الأهلي والشارقة والجزيرة للتعاقد معه، قال فهد الظنحاني: أولاً أريد توضيح شيء في غاية الأهمية، وهو أني لم أقل إنني أريد الرحيل، بالفعل هناك مفاوضات ورغبة من أندية أخرى للتعاقد معي، ولكن العروض تأتي لوكيل أعمالي، وليس لي بشكل شخصي.

احترام

وأضاف:احترم عقدي مع بني ياس ولذلك أي عروض عندما تأتي لوكيلي يجب مناقشتها مع إدارة النادي لأني مرتبط بعقد مع السماوي حتى 2027، وبالتالي أنا بعيد عما تردد في هذا الأمر، ولم أقصر دقيقة واحدة خلال مسيرتي مع بني ياس، ومسألة انتقالي من عدمه لا أعلم ما قد يحدث في الأيام القادمة، فكل شيء مكتوب ومقدر للإنسان».

عروض

وأشار الظنحاني إلى أنه من الطبيعي حصول لاعب الكرة على عروض من أندية أخرى، لافتاً إلى أن أي لاعب قد يفكر في الانتقال لناد منافس، موضحاً:بعض الأشخاص يتصيدون أي شيء ويفسرونه بشكل خاطئ، وكما ذكرت لم أقل إن رغبتي هي الرحيل، وعندما جددت عقدي الأخير مع بني ياس جاءتني عروض من بعض الأندية حينها، ولكني فضلت الاستمرار مع السماوي، وحرصت على توجيه الشكر لتلك الأندية احتراماً لرغبتها في ضمي.

وأضاف::أي لاعب قد يملك طموحاً باللعب لناد منافس واللاعب في مرحلة معينة يريد تحقيق بعض أهدافه، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، خصوصاً وأني أريد المواصلة على المستوى الدولي والتواجد في صفوف المنتخب الوطني، وإذا لم تكن كلاعب لديك طموحات كبيرة لماذا تلعب كرة القدم؟، في النهاية أي عروض تأتي للاعب عن طريق وكيل أعماله ويناقشها معه ومع ناديه.

وعن رحيل المدرب السابق الروماني دانييل إيسايلا، والتعاقد مع السلوفيني داركو ميلانيتش، أكد الظنحاني أن إيسايلا كان بمثابة الأخ بالنسبة للاعبين، وواحداً من المدربين الجيدين الذين عمل معهم طوال مسيرته، وقال:إيسايلا مدرب جيد وكان أخاً للاعبين قبل أن يكون مدرباً.

وتشرفت بالعمل معه لثلاث سنوات، وأتمنى له التوفيق في خطوته القادمة، والفارق سيكون واضحاً على الفريق الموسم المقبل بسبب الانتقال من مدرسة تدريبية إلى أخرى، واللاعبون مطالبون بمساعدة المدرب على تطبيق فكره والتأقلم سريعاً مع أسلوبه التدريبي لأن المدرب وحده لن يصنع شيئاً، ومتفائل بأن الفريق سيعود للطريق الصحيح في المرحلة المقبلة.

ونوه فهد الظنحاني إلى أن دوري المحترفين يزداد قوة من موسم لآخر، والمنافسة في الموسم الأخير كانت بين أكثر من فريق حتى الأسابيع الأخيرة، وقال:للأمانة كلاعبين نشعر بالفرق وبقوة الدوري موسماً تلو الآخر، والدوري لم يكن سهلاً بدليل أن الفارق كان ضئيلاً بين الفرق من الأول وحتى الخامس في فترات كثيرة من الموسم، وأرى أن الموسم الأخير كان النسخة الأقوى في الدوري.

وكشف الظنحاني عن أن مباراة خورفكان على ملعبه كانت الأصعب بالنسبة له في الدوري خاصة وأن الفريق كان بحاجة لنقاط المباراة ومثلت نقلة كبيرة في مشوار الفريق الصعب.

الأبرز

وأشار إلى أن علي مبخوت ولابا كودجو كانا أبرز المهاجمين في الموسم الأخير، إلا أنه يحترم جميع المهاجمين ولم يحرص على التركيز على لاعب بعينه وإنما على كل المنافسين.

وعن أفضل لاعب ظهر في الموسم المنصرم من وجهة نظره، قال:أعتقد أن يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي صنع الفارق مع فريقه خلال الموسم وساهم في إنجازه بلقب الدوري، إضافة إلى علي مبخوت وعدد من اللاعبين الشباب الذين برزوا مع أنديتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز