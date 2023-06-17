الميركاتو الصيفي ساخن للمدربين وهادئ للاعبين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بدأ سوق الانتقالات الصيفية لأندية دوري المحترفين يتجه نحو الذروة مع اقتراب فتح باب تسجيل اللاعبين 4 يوليو المقبل، وتزامناً مع انطلاق استعدادات الموسم الجديد بداية الشهر نفسه.

وجاء «ميركاتو المدربين» ساخناً، وتميز بحركة نشطة للغاية، بعدما عصفت رياح التغيير بـ10 مدربين من مجموع 14 نادياً، شملت النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والبطائح والجزيرة والعين وعجمان والوحدة وبني ياس، فيما حافظت 3 أندية على مدربيها، وهي: الشارقة (أولاريو كوزمين) وكلباء (فرهاد مجيدي) وخورفكان (عبدالعزيز العنبري)، ولم يكشف نادي الإمارات عن مستقبل المدرب محمد الجالبوت الذي حقق معه الصعود حتى الآن.

ومقابل هذه الحركة النشطة التي سجلها سوق المدربين ما زال الهدوء ميزة «ميركاتو اللاعبين»، وسط توقعات أن يشهد ذروته خلال الأسبوعين المقبلين .

وأكد عادل العامري وكيل اللاعبين أن التغييرات الفنية الواسعة التي شملت 10 أندية وراء الهدوء الذي سيطر على سوق انتقالات اللاعبين في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن هذا الهدوء يحسب للأندية التي منحت ملف المدرب الأولوية، وتجنبت التسرع في استقطاب اللاعبين الجدد حتى يكون القرار مشتركاً بينها وبين المدرب المسؤول الأول عن ضبط حاجة الفريق

وقال: من المؤكد أن سوق الانتقالات الصيفية سيصل إلى الذروة خلال الأسبوعين المقبلين، إذ تسعى جميع الأندية لاستكمال صفوفها من اللاعبين المواطنين والأجانب قبل الدخول في المعسكرات الخارجية.

وأضاف: النادي الوحيد الذي حدد مصير مدربه مبكراً اتحاد كلباء الذي اختار مواصلة العمل مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي منذ أبريل الماضي في المقابل قامت 10 أندية بتغيير مدربيها وحتى الشارقة وخورفكان حسما مصير مدربيهما كوزمين والعنبري في الأيام الأخيرة، ما يعني أن غالبية الأندية كانت منشغلة بغلق ملف المدرب أولاً.

وتابع: ستحول الأندية تركيزها في الفترة المقبلة نحو اللاعبين، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت، لتحديد الاختيار والتفاوض.

وتوقع العامري أن تنهي الأندية 90 % من تعاقداتها في الـ15 يوماً المقبلة تزامناً مع تجمع اللاعبين وانطلاق التحضيرات استعداداً للموسم الجديد، وخصوصاً بالنسبة للأندية التي تستعد للمشاركات الخارجية.

نشاط

من جهة أخرى، تصدر الوصل الميركاتو الصيفي بصفقاته التي شملت المدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش واللاعب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز القادم من بني ياس، والمدافع الكولومبي أكسيس بيريز القادم من غيرسون سبور التركي، واستعادة لاعبه السابق كايو كانيدو من العين.

إضافة إلى تجديد عقود الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي موسماً واحداً، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني موسمين، واللاعب المقيم أداما ديالو حتى سنة 2028 والظهير الأيسر عبدالرحمن صالح حتى 2028 أيضاً.

كما يعد النصر إلى جانب الوصل من أكثر الأندية نشاطاً حتى الآن، إذ تعاقد العميد مع الصربي غوران توفيغدزيتش المدرب السابق لعجمان، ولاعب الارتكاز محمد جمال القادم من الجزيرة، واللاعب البرازيلي المقيم جوستافو مولر القادم من الشارقة، وتجديد عقود حمدان الكمالي وعبدالعزيز صنقور وحارس المرمى عبدالله التميمي ولاعب الارتكاز خالد جلال.

إضافة إلى استمرار سعود عبدالرزاق ومحمد برغش اللذين تم التعاقد معهما في فترة الانتقالات الشتوية فبراير الماضي، وتشير بعض المصادر إلى ضم النصر يوسف العامري في صفقة انتقال حر من خورفكان والمهاجم الكونغولي سدريك باكامبو. وضمت صفقات البطائح، المدرب الروماني ميريل رادوي واللاعبين راشد مهير وعبدالله الرفاعي القادمين من الظفرة في صفقة انتقال حر.

وتجديد عقدي الثنائي أحمد موسى وعيسى أحمد، فيما ضم عجمان المدرب البرازيلي كايو زاناردي والمدافع التونسي نادر الغندري، وضم العين المدرب الهولندي ألفريد شرودر واللاعب الإسرائيلي عومير أتسيلي، وقام اتحاد كلباء بتجديد عقد مدربه فرهاد مجيدي، وضم اللاعب خالد الدرمكي القادم من الظفرة وسالم راشد في صفقة انتقال حر.

وأعلن حتا العائد إلى دوري المحترفين عن صفقتين، تشمل الأولى المدرب الصربي زيلكو ماركوف والثانية تجديد عقد خلفان النوبي بعد تألقه مع الفريق في الموسم الماضي، وتعاقد بني ياس مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش واللاعب خلف الحوسني القادم من خورفكان.

وأعلن الجزيرة التعاقد مع الهولندي فرانك دي بور و تجديد عقد عبدالله رمضان ، وجدد خورفكان عقد مدربه عبدالعزيز العنبري.

ولم يعلن شباب الأهلي بطل الدوري عن أي صفقة رسمياً حتى الآن بالرغم من كشف بعض المصادر عن توقيعه مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، ولم يكشف الوحدة عن أي صفقة حتى الآن بشكل رسمي في الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر إلى ضمه اللاعب الإيراني أحمد نور الله قادماً من شباب الأهلي .

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