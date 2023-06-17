المنتخب الوطني يخسر من العراق ويودع غرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ودع المنتخب الإماراتي الأولمبي بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة لكرة القدم، بعد الخسارة من نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 0-3، في مباراتهما على ملعب إستاد المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وخرج "الأبيض الأولمبي" بدون أي نقاط من البطولة، بعد خسارته في الجولة الثانية للبطولة من المنتخب الأردني 1-2، ليحل في المركز الثالث الأخير في المجموعة الأولى، فيما تأهل المنتخب العراقي إلى الدور قبل النهائي، بصدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الذي حل ثانياً.

وأحرز بلند حسن الهدف الأول للمنتخب العراقي بمهارة عالية في الدقيقة 26، بعد المرور من المدافع وليد المحرزي، من الجانب الأيسر، وتسديدة قوية سكنت الشباك.

ورد قائم مرمى المنتخب الوطني الإماراتي، رأسية العراقي يوسف الإمام في الدقيقة 44، وأضاف حسين اللاوندي، الهدف الثاني للمنتخب العراقي بمرور مهاري من المدافع نواف الحارثي في الدقيقة 73، بعد هدية من مدافع المنتخب الوطني عبد الرحمن عادل.

وواصل دفاع "الأبيض الأولمبي" أخطاءه، ليخطف علي محمد الكرة من المدافع نواف الحارثي، وينفرد بحارس المرمى الإماراتي راكان المنهالي في الدقيقة 86، ويضيف الهدف الثالث للمنتخب العراقي، ويؤكد تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي للبطولة.





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