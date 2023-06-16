يحيي الغساني: وجود رابطة الدوري الإيطالي في أبو ظبي يخدم الكرة الإماراتية

المصدر: وام

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أكد يحيى الغساني لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي شباب الأهلي أن تواجد رابطة الدوري الإيطالي في الإمارات، يحقق العديد من الجوانب الإيجابية للكرة الإماراتية، من خلال الاستفادة من التطور الرياضي في إيطاليا، والخبرات الكبيرة للاعبين الإيطاليين المعتزلين، والجوانب التسويقية، من خلال فتح آفاق للتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية في شتى المجالات.

ولفت إلى أن وجود مركز اقليمي لرابطة الدوري الإيطالي في أبوظبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة مهمة للاعبين الإماراتيين، للاستفادة من التجارب الكبيرة التي تمثلها الكرة الإيطالية، لاسيما أن الدوري الإيطالي يمثل تاريخاً من التطور، خاصة أن رابطة الدوري الإيطالي تسعى لتطوير مكانة الدوري، وجذب الجماهير في كل دول العالم عبر العديد من المبادرات.

وأوضح الغساني أن طموحه خلال الفترة المقبلة هو تحقيق الإضافة القوية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023، إضافة إلى الحرص على تقديم المستوى الجيد مع النادي في دوري أبطال آسيا.



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