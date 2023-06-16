الجزيرة يجدد عقد عبدالله رمضان حتى 2028

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الجزيرة تجديد عقد لاعب خط الوسط الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله رمضان حتى عام 2028، ليحافظ الجزيرة على واحد من أبرز نجومه في المواسم الأخيرة.

وبدأ رمضان (25 عاماً) مسيرته مع الجزيرة في مدرسة الكرة بالنادي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2018، وظهر مع الفريق بشكل مميز قاده لأن يكون أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة.

وشارك رمضان مع الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المنصرم في 25 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

كما وجه الجزيرة الشكر إلى المدافع سالم راشد الذي انتقل إلى اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، وذلك عقب نهاية عقده بعد 11 موسماً قضاها في صفوف الجزيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز