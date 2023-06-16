كوزمين مع الشارقة حتى 2025

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم تجديد التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو موسمين مقبلين حتى العام 2025؛ مديراً فنياً للفريق الأول، وذلك ثقة منها في قدراته وكفاءته التي أثمرت عن قيادة الفريق لتحقيق 4 ألقاب خلال مشواره مع الفريق الممتد من نوفمبر 2021.

ومن المتوقع أن يتم التنسيق خلال الأيام المقبلة بين النادي وكوزمين لوضع اللمسات الأخيرة للصفقات الجديدة للفريق وترتيبات برنامج الإعداد للموسم الجديد بما فيه تفاصيل المعسكر الخارجي خلال الصيف.

وتأخر التعاقد مع كوزمين في الأيام الماضية بناءً على رغبته حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية التي أجراها بعد نهاية الموسم، وتحديد موقفه وفقاً لنصائح الطبيب. ونجح كوزمين في أن يضع بصمته القوية في الملاعب الإماراتية من خلال تحقيقه لـ 15 لقباً مختلفاً تضم 4 بطولات للدوري مع كلٍ من العين وشباب الأهلي و4 ألقاب سوبر، واحد مع العين وثلاثة مع شباب الأهلي، وكأس الخليج العربي مرتين مع شباب الأهلي، وكأس الصداقة الإماراتية المغربية مع العين، بالإضافة إلى 4 ألقاب مع الشارقة.

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