الإيفواري أولريتش على رادار البطائح

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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وضع نادي البطائح، اللاعب الإيفواري أولريتش ميليكي لاعب ارتكاز فريق فولونتاري الروماني ضمن أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية بتوصية من المدرب الروماني رادوي الذي تولى قيادة «الراقي» أخيراً، ويبدو أن المفاوضات في طريقها إلى النجاح بين الطرفين وفقاً لما نشرته صحيفة «برو سبورت» الرياضية في رومانيا، حيث لم يتبق سوى تفاصيل بسيطة لانتقال اللاعب الذي يرتبط بعقد لعام 2025 مع ناديه. وخاض ميليكي (24 عاماً) عدة تجارب أوروبية مع إيف إكيناس الفنلندي وهابوعيل قبل انتقاله إلى رومانيا للعب في صفوف إف سي بوتوساني وسي إف آر كلوج وفلونتاري.

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