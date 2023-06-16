أحمد نور الله إلى الوحدة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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نجح الوحدة في ضم الإيراني أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر في أولى صفقات «العنابي» من اللاعبين الأجانب لدعم صفوفه الموسم المقبل. وعلمت «البيان» أن الوحدة كان قد توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب خط الوسط الدولي عقب انتهاء عقده مع شباب الأهلي، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى «العنابي» إلى إبرام تعاقدات جديدة على صعيد اللاعبين الإماراتيين والأجانب، خصوصاً بعد رحيل ماتيوس بيريرا وأدريان سيلفا، فيما ينتظر أن يتم حسم ملف المدير الفني خلال الأيام المقبلة بعدما انتهت المفاوضات بين النادي والهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة السابق من دون التوصل إلى اتفاق.

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