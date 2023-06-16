النسخة الجديدة من «دبي للأكاديميات » تنطلق في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل لتقييم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم التي نظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الكرة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023 بمشاركة 300 فريق من 61 أكاديمية في دبي مثلها 5000 لاعب ولاعبة للفئات العمرية من 7 - 18 سنة، ومن بينها فرق أكاديميات أندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس والتي شاركت بفرقها لجميع المراحل كما كشفت مباريات البطولة التي بلغ عددها 2500 مباراة عن 51 موهبة. من ناحية أخرى، تحدد موعد النسخة المقبلة من البطولة الأكبر من نوعها على مستوى الإمارات وتقام خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.

وتحدث في الورشة أحمد سالم مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي والبلجيكي يان فينكل المستشار الفني في اتحاد الكرة، وتم استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية التي تم تطبيقها لتطوير البطولة بما يعزز دورها في استقطاب وتطوير المواهب الكروية سيما وأنها ساهمت في نسخها السابقة بتقديم العديد من المواهب كما كشفت خلال النسخة الحالية عن 51 موهبة سيتم التركيز عليها من أجل تطويرها وفق برامج مخصصة لمستويات اللاعبين الموهوبين والفئات العمرية التي ينتمون لها.

وتم إجراء تقييم مفصل لكل فئة عمرية في البطولة التي تولت شركة دلتا للخدمات الرياضية العمليات اللوجستية للتنظيم على مستوى النتائج وزمن اللعب والتنظيم والتحكيم وجميع حالات اللعب.

وقدم المشاركون في الورشة شكرهم إلى مجلس دبي الرياضي واتحاد الكرة وشركة دلتا للخدمات الرياضية على جودة التنظيم وتوفير الأجواء المثالية لإقامة المباريات وتحقيق أهداف البطولة في اكتشاف واستقطاب وتطوير الموهوبين.

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