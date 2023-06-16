محمد اليماحي: احتياجات كلباء تحدد الموقف من ضم عموري

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أكد محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، جاهزية عيادة وملاعب النادي لاستقبال تجمع الفريق الأول بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي تم تجديد التعاقد معه، لافتاً إلى أن المباريات الأربع التي سيخوضها الفريق بمعسكر سلوفينيا سيتم الكشف عنها في حينها، معرباً عن أمله في وجود كل اللاعبين منذ انطلاقة التجمع الداخلي بإجراء الفحوص الطبية، وذلك لتعم الفائدة جميع اللاعبين.

مفاوضات

وحول ما أشيع عن مفاوضات ناديه مع اللاعب عمر عبدالرحمن «عموري لاعب الوصل السابق»، قال اليماحي في تصريحات لـ«البيان»: عموري نجم كبير وأي فريق يتمناه لكننا في إدارة النادي نتشاور مع الجهاز الفني حول الخانات التي يحتاجها الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف اليماحي: فريق النمور يتطلع إلى تقديم موسم مختلف وذلك عندما يحين موعد مباريات دوري أدنوك للمحترفين في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيقوم بتصويب الأخطاء التي رافقت الفريق في الموسم المنصرم وكذلك تدعيم الإيجابيات، موجهاً الشكر للاعبين الذين جددوا ولاءهم من جديد للفريق فضلاً عن انضمام آخرين لقلعة النمور، كما وجه الشكر لأولئك الذين غادروا النادي بعد انتهاء عقودهم أو إعارتهم، متمنياً لهم حظاً سعيداً خلال تجربتهم المقبلة.

بداية

وقال اليماحي: تقرر بداية تجمع نمور كلباء في الأسبوع الأول من يوليو المقبل بتدشين الفحوصات الطبية التي تستمر ليومي 3 و4 يوليو المقبل على أن تبدأ التدريبات في الخامس من ذات الشهر وتستمر حتى الثاني عشر منه لتغادر البعثة إلى معسكر سلوفينيا يوم 13، حيث يتخلل الإعداد الخارجي 4 مباريات وستكون العودة من المعسكر يوم 3 أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة التي تسبق انطلاقة موسم دوري المحترفين في الثامن عشر من ذات الشهر.

شكر

وقدم محمد اليماحي شكره لعلي كانو رئيس شركة كرة القدم السابق، وأعضاء مجلس إدارته، لما قدموه للنادي طوال المواسم الماضية، والتي تبوأ فيها النمور مكانة مرموقة ضمن أندية دوري المحترفين، فضلاً عن بقاء الفريق مع الكبار لأكثر من 5 مواسم متتالية، وهذا في حد ذاته يعد إنجازاً للفريق.

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