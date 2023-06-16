«الأولمبي» يواجه العراق بشعار الفوز في «غرب آسيا» اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد في العاشرة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، مباراة منتخبنا الأولمبي ونظيره العراقي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس غرب آسيا تحت 32 عاماً لكرة القدم، ويسبقها في السابعة والنصف مساءً مباراة لبنان واليمن بالمجموعة الثالثة، فيما يشهد استاد كربلاء في التاسعة مساءً، مباراة منتخبي فلسطين وإيران المجموعة الثانية.

ولا بديل أمام منتخبنا سوى الفوز على العراق الليلة، لإنهاء مشواره بدور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى، انتظاراً لنتائج باقي المنتخبات، وعلى أمل حسم بطاقة صاحب أفضل مركز ثاني، والتي تؤهل حاملها إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي، ويطمح المنتخب العراقي في تحقيق الفوز، ولكن بعدد كبير من الأهداف، لاقتناص الصدارة، والتأهل إلى المربع الذهبي مع المنتخبين الأخيرين المتصدرين للمجموعتين الثانية والثالثة.

صدارة

وينفرد المنتخب الأردني بصدارة المجموعة الأولى حالياً برصيد 4 نقاط، بعدما قلب تأخره أمام منتخب الإمارات 0 - 1، إلى فوز ثمين ومثير بنتيجة 2 - 1 أول من أمس، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73، إثر طرد قائده دانيال عفانة بالبطاقة الحمراء، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع المنتخب الأردني 2 - 2 في الجولة الأولى، ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الأخير من دون أي نقاط.

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