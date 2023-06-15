كايو يعود إلى بيته الوصلاوي

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد الدولي كايو كانيدو، إلى بيته السابق، الوصل، بإعلان النادي رسميا، انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، بعد رحلة امتدت لأربعة مواسم قضاها مع فريق العين، وانتهت مع ختام موسم 2022-2023.

وتمثل عودة كايو "32 عاما"، إضافة نوعية مرتقبة لتشكيلة فريق الوصل في الموسم الجديد، في ظل حالة الانسجام مع عدد مؤثر من نجوم الإمبراطور، خصوصا فابيو ليما، وعلي صالح.

وبعودة كايو إلى بيته الوصلاوي، يكون الوصل قد أنجز أولى صفقاته المحلية في غير ملف المحترفين الأجانب، والذي شهد إبرام 4 صفقات تمثلت بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والمدافع الكولومبي بيريز، والتجديد للمدافع المغربي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الارجنتيني بوبليتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز