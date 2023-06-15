الدوري الإيطالي يفتتح في أبوظبي أول مكتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: وام

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، في أبوظبي، بهدف توسيع القاعدة الجماهيرية، والتركيز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

وأكد لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي اليوم بأبو ظبي، تطلع رابطة الدوري الإيطالي لمواصلة المشروع العالمي لتوسعة قاعدة الانتشار العالمي لكرة القدم الإيطالية، والاقتراب أكثر من المشجعين في سوق استراتيجي مثل الشرق الأوسط، وتعزيز القيم الرياضية وتعليمها للأجيال الجديدة.

وقال إن هناك مشروعات تتضمن تجارب رقمية، وتطوير مبادرات ترفيهية للمشجعين، من خلال تنظيم أحداث محلية للدوري الإيطالي، تشهد حضور الفرق واللاعبين والأساطير، وتقديم كرة القدم بشكل أقرب للمشجعين، والاستفادة من التوسع الجديد بتوفير فرصة المشاركة للمواهب الشابة من الشرق الأوسط في الدوري الإيطالي بشكل منتظم.

وأشار ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي للدوري الإيطالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المنطقة تعد هدفاً مهماً للدوري الإيطالي، نظراً لوجود قاعدة جماهيرية شغوفة برياضة كرة القدم، حيث يقدر عدد المشجعين للدوري الإيطالي في المنطقة بنحو 16 مليون مشجع تقل أعمار نصفهم عن 25 عاماً.

وقال عمر الحكيم رئيس الشراكات للدوري الإيطالي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، إنهم يتطلعون لإقامة علاقات وشراكات مع المنظمات الرياضية بالمنطقة، لرعاية المواهب المحلية، والاضطلاع بدور يسهم في تطوير كرة القدم بالمنطقة.

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