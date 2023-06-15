تعديلات في إعداد العين للموسم الجديد

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أجرت لجنة تسيير شؤون الكرة بنادي العين تعديلات في البرنامج المتعلق بتجهيز الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك المعسكر الصيفي، وخطة تدعيم صفوف الفريق بالإحلال والتبديل، وباشرت لجنة التسيير عملها، بالتشاور مع المدرب الجديد الهولندي الفريد شرودر، حيث ودع النادي 3 من لاعبين وهم: الجناح الأوكراني يارمولينكو، والمدافع الكرواتي تين يدفاي، بعد انتهاء فترة الإعارة، بالإضافة لكايو كانيدو، الذي أمضى 4 مواسم مع الفريق، وقبل ذلك التعاقد مع اللاعب عمير أتزيلي.

وكشف محمدعبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أن التعاقد مع اللاعب عمير أتزيلي تم بعد التقارير الإيجابية لمدرب الهولندي الفريد شرودر، وأكد حرص لجنة تسيير شؤون الكرة على اطلاع جماهير النادي على كل التفاصيل المرتبطة بتجهيزات الفريق من تعاقدات وبرنامج الإعداد الصيفي، بعد إجراء بعض التعديلات بناء على رؤية المدرب الجديد، ووفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن لجنة التسيير تنتظر التقارير الطبية والفنية الخاصة بوضع بعض اللاعبين ومدى جاهزيتهم، للانخراط في قائمة الفريق والدفاع عن شعار العين، إلى جانب زملائهم اللاعبين، وقال: نحن حريصون على تمليك جماهيرنا التفاصيل المرتبطة بوضع اللاعبين، وتحضيرات الفريق أولاً بأول.

وبدأ العين فعلياً التجهيزات للموسم الجديد بالتعاقد مع المدرب الهولندي الفريد شرودر خلفاً للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي رحل لقيادة منتخب بلاده، بعد أن توج مع الفريق البنفسجي بثنائية الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تعاقد النادي مع الجناح المتميز عمير أتزيلي، فيما أكدت مصادر مطلعة أن المفاوضات التي تجرى حالياً مع ثلاثة لاعبين أحدهم مواطن قد بلغت مرحلة متقدمة، ولم يتبق إلا بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان رسمياً عن الصفقات الثلاث في وقت واحد.

وتترقب الجماهير العيناوية بتفاؤل كبير موسماً مختلفاً لفريقها، من أجل تعويضها عن خيبة الأمل، التي عاشتها الموسم المنقضي، بعد خروج العين خالي الوفاض من أية بطولة، ويطالب أنصار الفريق باستقدام لاعبين متميزين قادرين على تقديم الإضافة الفينة المأمولة خصوصاً أن العين سيدخل معترك التحدي الآسيوي الموسم الجديد.

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