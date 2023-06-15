صربيا تجهز الوحدة لكأس الملك سلمان

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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استقرت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة بنسبة كبيرة على صربيا لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول استعداداً للموسم الجديد، وللمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية. ومن المتوقع أن يبدأ تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة يوم 25 يونيو الجاري بإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين، ولمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ الفريق معسكر صربيا الخارجي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث ينتظر أن يستمر المعسكر لأكثر من أسبوعين، وتبدأ إدارة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة إنهاء إجراءات السفر الخاصة باللاعبين، والترتيبات كافة المتعلقة بالمعسكر.

تقارير

وجاءت التقارير التي أفادت بتأجيل موعد انطلاق دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية إلى 27 بدلاً من 20 يوليو المقبل، لتمنح الوحدة متنفساً للاستعداد للبطولة وتفادي ضيق الوقت ما بين بدء الإعداد ومشاركة العنابي في دور المجموعات.

ويلعب الوحدة في المجموعة الرابعة إلى جانب الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، إذ من المقرر أن يستهل مبارياته بمواجهة الكويت الكويتي 28 يوليو المقبل بحسب المواعيد الجديدة، ثم مواجهة شباب بلوزداد في الجولة الثانية، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء الرجاء المغربي في الجولة الثالثة.

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