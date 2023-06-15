التميمي: اخترت الـتجـديد مع النصر بقلبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد حارس المرمى عبدالله التميمي، الذي جدد تعاقده رسمياً مع النصر أمس، أنه حسم مستقبله الكروي بقلبه، مشيراً إلى أنه على الرغم من تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من أندية دوري المحترفين، إلا أنه اختار البقاء في النصر؛ لأنه البيت الذي نشأ فيه وقضى به ما يقرب من 15 عاماً، وقال: أنا مرتاح في النصر، ودائماً ما كنت أمنحه الأولوية على باقي العروض الأخرى، لذا قررت في النهاية التجديد لفريقي الأم حتى أبقى في المكان الذي أرتاح فيه.

وارتبط التميمي بنادي النصر منذ انطلاقة مسيرته الكروية وتحديداً بفريق الأشبال تحت 12 عاماً مع العميد في موسم 2005 - 2006، وتدرج في فرق المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول.

وسجل التميمي أول ظهور له في دوري المحترفين في موسم 2012 - 2013 ولكنه لم يشارك كثيراً مع الفريق الأول بحكم تواجد الحارس الأساسي أحمد شمبيه.

تجربة

وخاض التميمي تجربة واحدة فقط خارج النصر لمدة 3 مواسم في الفجيرة وهي الفترة الذهبية له في دوري المحترفين، حيث شارك فيها أساسياً في معظم مبارياته، بمعدل 13 مباراة في الموسم الأول، و19 مباراة موسم 2019 - 2020، و22 مباراة مع «الذئاب» في الموسم الأخير 2020 - 2021، قبل أن يعود من جديد إلى صفوف العميد ويظهر في 17 مباراة في موسم 2021 - 2022 و5 مباريات فقط في الموسم الماضي.

وأوضح التميمي في تصريح لـ«البيان»، أنه سعيد بالاستمرار بالفريق إلى جانب الحارس الأول أحمد شمبيه، الذي يعتبره في مقام شقيقه بعد أن تدرجا جنباً إلى جنب في المراحل السنية، وقال: يسعدني تمثيل النصر لفترة إضافية، إنه بيتي ومستقبلي، لقد قضيت فيه 15 عاماً وأتمنى أن تنتهي مسيرتي مثلما بدأت هنا.

وعن رأيه في موسم النصر قال التميمي: دون شك خضنا موسماً استثنائياً مليئاً بالتحديات والصعوبات، وهو الأسوأ من بين كل المواسم التي لعبناها في السنوات الأخيرة، يجب أن نخرج منه بدروس للمستقبل وأنا متفائل أن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، وكما يقال الضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك.

انطلاقة جديدة

وأضاف: لا أقول إنه موسم للنسيان، يمكن أن يشكل انطلاقة جديدة لنا في الموسم المقبل ومرحلة نبني عليها للمستقبل، نملك كل الإمكانات حتى نكون من الفرق المنافسة على جميع البطولات، لقد أثبتنا ذلك في السابق وحققنا ألقاباً مختلفة في المواسم الأخيرة، ما علينا فعله هو طي تلك الصفحة والتفكير بإيجابية حتى نستطيع صنع تاريخ جديد، ليس هناك مستحيل في كرة القدم، المهم أن نكون جاهزين للموسم المقبل وأن نحدد أهدافنا ونقاتل من أجل تحقيقها.

وتابع: النصر ليس الفريق الذي يصارع من أجل البقاء، وكل الأعذار مرفوضة، طموحاتنا ستكون أكبر في الموسم الجديد ونعد جماهيرنا أن يشاهدوا فريقاً مختلفاً، لقد عشنا موسماً لا نحسد عليه ويحسب لنا الخروج منه بأخف الأضرار لأننا أدينا المهمة بنجاح في الدور الثاني.

تحدٍ صعب

وبشأن أصعب المباريات التي لعبها مع النصر، اعترف التميمي أن مواجهة العين في إياب الدوري كانت التحدي الأصعب له، نظراً لحاجة الفريق إلى نقاط الفوز لتحسين موقفه في جدول الترتيب، وأضاف: كنا نحتاج إلى النقاط في الوقت الذي كان فيه العين على قمة الجاهزية والمنافسة على اللقب، منطقياً هو الأقرب للفوز في ظل الغيابات المؤثرة في النصر ولكن نجحنا في تحقيق الفوز وتلك النقاط ساعدتنا كثيراً في الابتعاد عن منطقة الخطر.

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