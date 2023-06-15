«الأبيض الأولمبي» يخسر ضربة البداية في غرب آسيا

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره الأردني ١ - 2، في مباراتهما على ملعب استاد المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، في المجموعة الأولى، مساء أمس، ضمن الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات لكرة القدم تحت 23 سنة.

سجل هدف منتخبنا، اللاعب الأردني محمد أبو النادي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45، وأحرز هدفي المنتخب الأردني فيصل أبو شنب في الدقيقة 81، ولاعبنا نواف سالم بالخطأ في مرمانا في الدقيقة 90.مع العلم أن المنتخب الأردني، لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75، بعد طرد لاعبه دانيال عفانة، ورفع المنتخب الأردني رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، وتصدر المجموعة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية 2-2، مع المنتخب العراقي الذي حل ثانياً.

وجاء منتخبنا في المركز الثالث بدون أي نقاط.

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