ميلوش: متشوق للنجاحات مع الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

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أبدى الصربي ميلوش ميلوييفيتش المدرب الجديد لفريق الوصل الأول لكرة القدم، سعادته بتولي المهمة مع الفهود، مشدداً على أنه متشوق لتحقيق النجاحات مع الوصل في بطولات الموسم الجديد. وأشار ميلوش إلى أنه يسعى إلى إسعاد جماهير الوصل، وتحقيق تطلعات إدارة النادي، لافتاً إلى أنه يأمل بأن يكون الوصل منافساً قوياً في جميع بطولات الموسم الجديد، منوهاً بأنه بات جزءاً من أسرة نادي الوصل، مشيراً إلى أنه سعيد جداً بذلك.

مسيرة

وتطرق ميلوش إلى مسيرته السابقة مع فرق صربية وسويدية وايسلندية، مشيراً إلى أنه حقق نجاحات يفخر بها مع تلك الفرق، رافضاً تقديم وعود بتحقيق ألقاب البطولات، مشدداً على أنه سيبذل أقصى جهوده خلال عمله مع الوصل لبلوغ الأهداف المنشودة للنادي.

وعن قبوله عرض تدريب الوصل، قال ميلوش: قبلت تدريب الوصل لأني وجدت الأجواء هنا محفزة كثيراً لتحقيق نتائج مميزة، ولمست حماساً لدى إدارة النادي، ومشروعاً طموحاً بالإمكان أن يكون منطلقاً نحو الأمام في الموسم الجديد، وأيضاً، وجدت فريقاً يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الأهداف المطلوبة.

ضغط

ولفت ميلوش إلى أنه سيعمل مع فريق الوصل من أجل الفوز في المباريات، منوهاً بأنه لن يضع فريقه تحت الضغط السلبي، بقدر التركيز على كل مرحلة بما تتطلبه من اهتمام وتركيز وتفاعل. وقال ميلوش: بكل تأكيد أني لم أحقق الألقاب بمفردي في صربيا أو السويد، بل تحققت نتيجة العمل المشترك مع كل أعضاء فرق العمل.

وعن تولي أكثر من مدرب صربي مهام التدريب مع أكثر من فريق في دوري الإمارات، قال ميلوش: لا شك أني سعيد بذلك، وأعرف جميع المدربين الصرب هنا، لأننا أصدقاء، لكن خلال المباريات، نحن في حالة تنافس مشروع لحصد الفوز مع فرقنا، ودائماً، فلسفتي في العمل في كرة القدم، تقوم على أساس الظفر بالفوز.

وعن رؤيته لفريق الوصل، قال ميلوش: تابعت مباريات عدة للوصل في الموسم الماضي، ووجدت ضرورة التقليل من ارتكاب الأخطاء، ونيل البطاقات الملونة خلال المباريات، ما يتطلب مني، إجراء بعض التغييرات المطلوبة. وعلى صعيد متصل، يعسكر فريق الوصل الأول لكرة القدم، في سلوفينيا لمدة 24 يوماً استعداداً للموسم الجديد.

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