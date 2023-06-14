خبير بالفيفا يستعرض برامج أندية دبي لاستقطاب وتطوير الموهوبين

المصدر: وام

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اطلع كيلي كروس الخبير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على برامج أندية دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي تترجم التوجيهات الحكومية وتتفق مع أهداف برنامج رعاية المواهب الذي أطلقه “الفيفا” تحت شعار "لنعطي كل موهبة فرصة".

جاء ذلك خلال زيارة كروس لمقر مجلس دبي الرياضي رفقة مارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم ولقائه مع سعيد حارب أمين عام المجلس، ومع المدرين الفنيين لأكاديميات أندية دبي لكرة القدم.

وحضر كروس جانبا من ورشة العمل، التي نظمها المجلس في مقره بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وعبّر الخبير الدولي عن سعادته بجهود مجلس دبي الرياضي لاستكشاف وتطوير المواهب الرياضية من خلال البرامج التخصصية والبطولات المحلية والدولية التي ينظمها بالتعاون مع اتحاد الكرة ودورات صقل المدربين والملتقيات السنوية المحلية والدولية.

وأكد سعيد حارب أن النهج الحكومي والتشريعات والبيئة المحفزة تجعل من دبي ودولة الإمارات بصفة عامة بيئة جاذبة ومثالية لاستقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات ومن بينها المواهب الرياضية.

وأضاف أن مجلس دبي الرياضي يولي الأكاديميات الرياضية وبرامج استقطاب وتطوير الموهوبين أهمية كبرى ويخصص لها البرامج والفعاليات والبطولات السنوية التي تساهم في اكتشاف الموهوبين وتطويرهم سيرا على نهج حكومة دبي وتنفيذا لتوجيهاتها كون الموهوبين يمثلون الركيزة الأساسية للمستقبل.

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