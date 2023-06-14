رسمياً..اتزيلي عيناوي لموسمين (فيديو)

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أعلن نادي العين رسميا تعاقده مع الجناح عمير اتزيلي لمدة موسمين، ليصبح الأجنبي الرابع في صفوف الزعيم إلى جانب المهاجم التوغولى لابا كودجو، والمغربيان سفيان رحيمي والمهدي مبارك، وسيرتدي اللاعب القميص بالرقم (7) الذي سبق وارتداه لاعب العين الأسبق علي الوهيبي الملقب بالشاويش.

جاهزية

ونقل الموقع الرسمي لنادي العين تصريحا للاعب أكد خلاله جاهزيته للتحدي الذي ينتظره مع العين الذي يعتبر علامة فارقة في كرة القدم الآسيوية، خصوصا بعد حصوله على اللقب القاري في وقت سابق من عام 2003 ووصوله للنهائي مرتين عامي 2005، و2016، فضلا عن بلوغه نهائي كأس العالم للأندية 2018 .

فخر

وعبر اتزيلي عن فخره بالانضمام لنادي كبير في قامة العين، موضحا أن منشآت النادي تحفز أي لاعب على العطاء والتطور، وكشف عن أنه اختار عرض العين لأنه يملك رغبة حقيقية في معانقة المجد، وأوضح أنه يعرف عدد من أسماء نجوم العين مثل لابا كودجو، وبندر الأحبابي، وخالد عيسى، ووعد ببذل الجهود لتقديم أفضل ما عنده للشعار البنفسجي.

أعلن نادي #العين رسمياً تعاقده مع الجناح عمير اتزيلي لمدة موسمين، ليصبح الأجنبي الرابع في صفوف الزعيم إلى جانب المهاجم التوغولى لابا كودجو، والمغربيان سفيان رحيمي والمهدي مبارك.@alainfcae#البيان_الرياضيhttps://t.co/Ks1rmgFPIX pic.twitter.com/DRDbku7jpb — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 14, 2023

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