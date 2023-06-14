الوصل وكلباء والعين في صدارة تعاقدات "الميركاتو الصيفي" بالإمارات

المصدر: وام

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مع تواصل استعدادات أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للموسم المقبل بدأت تتكشف خارطة التعاقدات الجديدة وتجديد عقود اللاعبين بأندية الوصل، واتحاد كلباء، والعين.

فقد أعلن الوصل ضم كل من المدافع الكولومبي أليكسيس بيريز لمدة موسمين، ولاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس خمينيز، وتوقيع عقد احترافي مع الشاب عتيج عصام حتى 2028 فيما قررت إدارة الفريق تمديد عقود أداما ديالو لمدة 4 مواسم، وعبد الرحمن صالح حتى 2028، وسفيان بوفيني حتى 2025، ولاعب الوسط الأرجنتيني جيرو نيمو بوليتي لمدة موسم واحد.

من جانبه أعلن العين التعاقد مع اللاعب عمر أتزيلي قادما من مكابي حيفا، ورحيل كايو كانيدو، وأندري يارمولينكو عن صفوف الفريق.

و كان اتحاد كلباء قد أعلن سابقا عن التعاقد مع اللاعب خالد الدرمكي، وتجديد عقود كل من محمد علي وخالد الزري، وفهد باروت، وعمر الخديم، وجمال عبد الله وحمد المنصوري، في حين أعلن البطائح عن تجديد التعاقد مع كل من عيسى أحمد، وأحمد موسى، والتعاقد مع كل من راشد مهير الكتبي، وعبد الله الرفاعي قادما من الوحدة الذي أعلن رحيل كل من سيباستيان تيجالي، وأدريان داسيلفا، ووليد عباس.

وأعلن حتا العائد لدوري المحترفين، عن تجديد عقد لاعبه خلفان النوبي لمدة موسم واحد.. وحتى الآن، لم يكشف كل من شباب الأهلي (حامل اللقب) عن أي تعاقدات جديدة، وكذلك الشارقة ،والنصر، وخورفكان، والإمارات، وعجمان، والجزيرة.

وأكد المحلل الرياضي عصام عبد الله أن قلة تعاقدات بقية الأندية حتى الآن يرجع لرغبة الكثير منها بإجراء تغيير كبير في عدد اللاعبين الأجانب، والعمل على إيجاد الأفضل سواء من ناحية الجانب الفني أو المقابل المادي.

وقال أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الأندية لإجراء تعاقدات مع لاعبين جدد، وحتى قبل انطلاق المعسكرات الصيفية، خاصة وأن الأمر لابد أن يكون وفق دراسة جيدة ليكون الاختيار أفضل للفريق، والمسابقة بشكل عام.

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