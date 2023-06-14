بيريز: سعيد باللعب مع الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر المدافع الكولومبي بيريز الكسيس، المحترف الجديد في تشكيلة فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن سعادته الغامرة باللعب مع الوصل اعتباراً من الموسم الجديد، ولمدة موسمين، مرحباً بانضمامه إلى تشكيلة الفهود.

وأوضح بيريز قائلاً: أهلاً بجماهير الوصل، أنتم عائلتي، أنا سعيد جداً بأن أكون معكم، شكراً على ثقتكم بي، أنا جاهز تماماً للدفاع بقوة عن حظوظنا معاً في الموسم الجديد، متشوق لرؤيتكم في ملعب المباريات، لنفعل ما باستطاعتنا من أجل فريقنا، الوصل.

29 عاماً

وأعلن الوصل عن تعاقده رسمياً مع بيريز البالغ من العمر 29 عاماً، وطوله 181 سم، ليكون المحترف الأجنبي الرابع في تشكيلة الفهود في موسم 2023-2024، بعد تعاقد النادي مع المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والتجديد لمواطنه، لاعب الوسط بوبليتي، والتجديد للمدافع المغربي سفيان بوفتيني، وبانتظار حسم صفقة التعاقد مع المحترف الأجنبي الخامس، والذي سيكون مهاجماً، ومتوقع أن يكون من قارة أمريكا الجنوبية.

وشارك بيريز مع فريقه السابق، جيرسون سبور التركي، في 34 مباراة، ونجح في أن يكون من ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري التركي، 4 مرات، ما يشير إلى فاعليته ودوره الدفاعي مع فريقه السابق.

مسيرة مميزة

ويمتلك بيريز مسيرة لعب مميزة، حيث بدأ مشواره مع كرة القدم لاعباً محترفاً في العام 2013 بقميص فريق يونياوتيونوما الكولومبي، ولعب معه 57 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً، وفي 2014، مثل رديف فريق فياريال الإسباني، وفي 2015، لعب مع رديف فريق ريال بلد الوليد الإسباني 12 مباراة، قبل أن ينتقل في العام 2016 للعب مع أتلتيكو جونيور الكولومبي، وخاض معه 47 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً، وفي العام 2017، لعب مع فريق كيريتارو المكسيكي 52 مباراة، وسجل 4 أهداف، وفي العام 2020، لعب مع فريق لانوس الأرجنتيني 17 مباراة، قبل أن يمثل فريق غيرسون سبور التركي في العام 2021 في 34 مباراة، نجح خلالها بتسجيل هدفين فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز