بنزيما يعلن عن مسابقة وجائزتها رحلة عائلية إلى دبي

المصدر: البيان

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أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، عن مسابقة على حسابه الشخصي في «تويتر»، وجائزتها رحلة عائلية إلى مدينة دبي.

وغرد اللاعب على حسابه، قائلاً: أحب الذهاب في عطلة في دبي، والآن حان دورك، قم بالتعليق والإشارة إلى 4 من أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين ترغب في قضاء عطلة في دبي هذا الصيف ويمكنك الفوز برحلة إلى دبي".

ويحرص النجم الفرنسي على الذهاب إلى دبي وقضاء اجازاته الصيفية من وقت لآخر أسوة بعدد كبير من النجوم العالميين في مختلف الألعاب.

يذكر أن المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما (35 عامًا)، وقع للاتحاد السعودي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني لمدة 3 مواسم، حيث حرص النادي على تقديمه لوسائل الاعلام عبر حفل كبير الأسبوع الماضي، ووصف بيان رسمي من النادي أن التعاقد مع بنزيما هي الصفقة الأكثر "تأثيرًا" في تاريخ الأصفر والأسود.

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