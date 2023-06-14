الحمادي.. حارس مرمى بـ6 لغات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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رغم وداعه الملاعب قبل نحو 7 سنوات، إلا أن مشوار عبدالعزيز الحمادي حارس نادي «دبي سابقاً» والوصل لم ينتهِ مع عالم الساحرة المستديرة، بل عاد إلى محيط المستطيل الأخضر مترجماً، إذ يجيد الحمادي 6 لغات؛ هي: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، والبرتغالية والفرنسية، إضافة إلى تحليل البيانات في كرة القدم.

عبدالعزيز الحمادي الذي يبلغ من العمر «30 عاماً»، تحدث لـ«البيان» عن مشواره في تعلم اللغات الأجنبية عبر السفر إلى إسبانيا وإيطاليا مع تعلم اللغتين البرتغالية والفرنسية عبر الدروس عن بعد «أونلاين» فقاده الشغف لتعلم اللغات الأجنبية مهما كانت الوسيلة، مشيراً إلى أن ممارسته كرة القدم مهدت الطريق نحو عالم اللغات إذ كان ضمن نخبة اللاعبين الصاعدين إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في سنة 2009 مع كوكبة من اللاعبين مثل ماجد حسن وفهد حديد وغيرهما من الأسماء، وخاض تجارب من المراحل السنية إلى الفريق الأول مع أندية «دبي سابقاً» والوصل ثم الجزيرة الحمراء ولكنه ابتعد عن الملاعب بسبب ظروف الانشغال بالدراسة، ثم عاد إلى كرة القدم في مجال تحليل الأداء والترجمة.

وتطرق الحمادي إلى مجال تحليل أداء البيانات في كرة القدم والذي حرص على تعلمه إلى جانب الترجمة عن طريق الالتحاق بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية.

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