الأولمبياد الخاص الإماراتي يكثف استعداداته في برلين

المصدر: (برلين - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي المرحلة الأخيرة من استعداداتهم لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، التي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 25 الجاري.

ووصلت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي، التي تضم 167 فرداً منهم 103 لاعبين ولاعبات، إلى العاصمة الألمانية برلين أول من أمس. وتوجه طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالشكر إلى الأندية الإماراتية على دورها الكبير في دعم اللاعبين خلال الفترة الماضية، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز