أحمد الشعفار: لا خلافات في الوصل والتغيير الإداري «طبيعي»

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة الوصل، أن التغيير الأخير في مجلس إدارة النادي، طبيعي وطوعي، وليس فيه أي حالة فرض على أي عضو من أعضاء المجلس، ولم يأتِ إلا برغبة وطلب من العضو، وبتوافق الآراء بين أعضاء المجلس.

ووصف الشعفار التغيير الأخير في مجلس إدارة نادي الوصل، بـ«الطبيعي جداً»، مؤكداً أنه حصل طوعياً وبرغبة الأخ وليد الشيباني الذي فضل البقاء في عضوية المجلس، وترك منصب المدير التنفيذي للأخ إبراهيم الحداد، مع بقاء الاثنين في عضوية المجلس، ومواصلة مشوار الإصرار على خدمة نادي الوصل بكل إخلاص وتفان.

ونفى الشعفار وجود أي خلافات أو تقاطعات في العمل بين أعضاء مجلس إدارة نادي الوصل، مشيداً بدور كل الأعضاء، وحبهم لنادي الوصل، وتفانيهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد كل الوصلاوية في عموم الألعاب الرياضية، وليس على صعيد كرة القدم فقط.

ولفت الشعفار إلى أن التغيير الأخير في مجلس إدارة الوصل، جاء في إطار حرص النادي على استدامة العمل الإداري، والتأسيس على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة في النادي، مثنياً على دور وليد الشيباني خلال فترة توليه منصب المدير التنفيذي لنادي الوصل، وما قدمه من جهود مخلصة، وعمل متميز أسهم في عودة النادي إلى مستواه المعهود في المستويين الفني والإداري.

خماسي الأجانب

وبشأن إكمال ملف خماسي المحترفين الأجانب في فريق الوصل الأول لكرة القدم، أفاد أحمد الشعفار بأن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان الرسمي عن حسم ملف الخماسي الأجنبي كاملاً، مؤكداً تعزيز صفوف الإمبراطور بالتعاقد مع مقيم أو أكثر، سيتم الكشف عن هويتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وبما يصب في مصلحة الفهود في الموسم الجديد.

ومدد الوصل عقود المحترفين الأجانب المدافع المغربي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الأرجنتيني بوبليتي، وتم التعاقد مع مواطنه خيمينيز، والمدافع الكولومبي أليكسيس بيريز، إضافة إلى التعاقد مع الصربي ميلوش مدرباً خلفاً لنظيره الأرجنتيني خوان بيتزي، وقام الوصل بتمديد عقد الإيفواري ادامو ديالو في فئة المقيم، وكذلك التمديد لعدد من اللاعبين المحليين، منهم عبدالرحمن صالح وعتيق عصام.

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