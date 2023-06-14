المدربون المواطنون الأكثر حضوراً في دورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تعاقب مدربون من 23 جنسية على تدريب أندية المحترفين آخر 5 مواسم من 2018 – 2019 إلى غاية موسم 2022 - 2023 لكن اللافت أن المدربين المواطنين كانوا الأكثر حضوراً بقائمة ضمت 9 أسماء يتقدمهم مهدي علي مدرب شباب الأهلي السابق وعبدالعزيز العنبري الذي قاد الشارقة وخورفكان خلال الفترة المعنية بالإحصائية وحسن العبدولي في الوصل ودبا الفجيرة وسالم ربيع المدرب السابق للوصل والنصر، إضافة إلى تجارب قصيرة لكل من عبدالمجيد النمر في خورفكان وبدر طبيب في الإمارات ومحمد الخديم في دبا الفجيرة ومعتز عبدالله في البطائح والحاي جمعة في الوحدة.

وشملت قائمة الجنسيات التي تعاقبت على دورينا خلال المواسم الخمسة الأخيرة الإمارات، العراق، مصر، صربيا، رومانيا، المغرب، سوريا، البرازيل، الأرجنتين، كرواتيا، ألمانيا، إيطاليا، أوروغواي، إيران، هولندا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال، أوكرانيا، تونس، الجزائر، التشيك، اليونان.

وجاء مدربو هولندا وصربيا في المركز الثاني في ترتيب المدربين الأكثر حضورا في دورينا بـ7 أسماء لكل منهما لكن المدربين الهولنديين ارتبطوا فقط بناديي الجزيرة والوحدة في المواسم الخمسة الأخيرة، وهم مارسيل كايزر ودامين هيرتوغ ويورغن ستربل وهينك تين كات وموريس شتاين ومارك فوتا وأرنو بويتنويغ، فيما ضمت قائمة المدربين الصرب غوران توفيدزيتش (عجمان – خورفكان - الفجيرة) وفوك رازوفيتش (الظفرة – الوحدة) وألكسندر فيسيلينوفيتش (الظفرة) ونيبوشا فسوفينتش (الظفرة) وايفان يوفانوفيتش (النصر) وزوران بوبو فيتش (دبا الفجيرة) وفلاديمير فيرميزوفيتش (حتا).

وحلت المدرسة التدريبية الأرجنتينية والبرازيلية والإسبانية في المركز الثالث بـ5 أسماء لكل منها، وتميزت هذه المدارس الثلاث بتواجدها في أندية مختلفة عكس المدرستين الهولندية والصربية اللتين ارتبطتا بأندية بعينها.

كما تعتبر المدرسة التدريبية الكرواتية من أبرز المدارس التي سجلت حضوراً متميزاً في المواسم الأخيرة عبر 4 أسماء هم كرونوسلاف يورتشيتش (بني ياس - النصر) وغوران توميتش (النصر) وزوران ماميتش (العين) وايفان ليكو (العين).

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وبشكل عام، تعد المدرسة التدريبية الأوروبية التي تضم 12 جنسية الأكثر حضوراً في دورينا بـ52 % متقدمة على المدرسة اللاتينية (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي) التي تمثل 16 %.

أما على صعيد المدرسة التدريبية العربية من خارج الإمارات، فقد سجل المدربون المغاربة حضورهم بـ3 أسماء هم بدر الدين الإدريسي وطارق السكتيوي وسعيد شخيت و3 مدربين آخرين تونسيين هم جلال القادري وفتحي العبيدي وناصف البياوي إضافة إلى مدرب واحد من مصر وسوريا والجزائر والعراق.

تأكيد

وأكد المحلل الفني خالد عبيد أن تركيز أندية دوري المحترفين على التعاقد مع مدربين من أوروبا الشرقية له ما يبرره باعتبار أن هذه المدرسة تتميز بأسلوبها السهل والممتع والواقعية إضافة إلى التكلفة الأقل، مثنياً على تأقلمهم السريع مع الكرة الخليجية وتركيزهم على تطوير الأداء الجماعي للفريق وفهم شخصية اللاعب وطريقة تفكيره وتحفيزه لتقديم أفضل ما لديه، وقال: كانت لي تجربة سابقة إلى جانب المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش في النصر، لم يكن مجرد مدرب، إنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة ويحرص على نقل المعلومة بمصداقية ولا يدخر أي جهد من أجل الفريق.

وبشأن غياب المدربين الإيطاليين عن دورينا، أوضح خالد عبيد أن المدرسة الإيطالية قليلة الظهور في الدوريات العربية بشكل عام مقارنة بالمدارس الأوروبية الأخرى شأنها في ذلك شأن المدرسة الألمانية التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب أسلوبها الممل، مشيراً إلى أن النصر على سبيل المثال لم يكن ممتعاً تحت قيادة المدرب الألماني ثورستن فينك عكس المدرب الكرواتي غوران توميتش الذي نجح بالرغم من قلة إمكانات الفريق في تحسين نتائجه وأسلوبه.

وصرح خالد عبيد أن هناك معايير عدة يجب أخذها بعين الاعتبار لاختيار المدرب، وذلك حسب إمكانات الفريق وأهدافه والأسلوب الذي تعود اللعب عليه، مشيراً إلى أن التغييرات العديدة على مستوى المدارس التدريبية يعرقل بناء شخصية الفريق.

الإمارات: 9

عبد العزيز العنبري (الشارقة – خورفكان)

حسن العبدولي (الوصل – دبا الفجيرة)

سالم ربيع (الوصل - النصر)

عبد المجيد النمر (خورفكان)

بدر طبيب (الإمارات)

مهدي علي (شباب الأهلي)

محمد عبيد الخديم (دبا الفجيرة)

معتز عبدالله (البطائح)

الحاي جمعة (الوحدة)

هولندا: 7

مارسيل كايزر (الجزيرة -مرتان)

دامين هيرتوغ (الجزيرة)

يورغن ستربل (الجزيرة)

هينك تين كات (الوحدة - مرتان )

موريس شتاين (الوحدة)

مارك فوتا (الوحدة)

أرنو بويتنويغ (الوحدة)

صربيا: 7

غوران (عجمان – خورفكان - الفجيرة)

فوك رازوفيتش (الظفرة – الوحدة )

فيسيلينوفيتش (الظفرة مرتان)

نيبوشا فسوفينتش (الظفرة)

ايفان يوفاوفيتش (النصر)

زوران بوبو فيتش (دبا الفجيرة)

فلاديمير فيرميزوفيتش (حتا)

البرازيل: 5

روجيرو ميكالي (الظفرة)

هيلمان (الوصل)

جورفان فييرا (كلباء)

زاناردي (النصر(2) – خورفكان - البطائح)

باولو كاميلي ( خورفكان – دبا الفجيرة )

الأرجنتين: 5

غوستافو كونتيروس (الوصل)

خوان بيتزي (الوصل)

رامون دياز (النصر)

غابرييل كالديرون(خورفكان)

رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي)

إسبانيا: 5

بينات سان خوسيه (النصر)

راؤول كانيدا (خورفكان)

مانويل خيمينيز (الوحدة)

خوان كارلوس غاريدو (العين)

جيرارد ساراغوسا (شباب الأهلي)

كرواتيا: 4

كرونوسلاف (بني ياس- النصر)

غوران توميتش (النصر)

زوران ماميتش (العين)

ايفان ليكو ( العين)

البرتغال: 3

كارلوس كارفالهال (الوحدة)

بيدرو ايمانويل (العين)

ليوناردو جارديم (شباب الأهلي)

المغرب: 3

بدر الدين الإدريسي (الظفرة -مرتان)

طارق السكتيوي (الإمارات)

سعيد شخيت (البطائح)

تونس: 3

جلال القادري (لإمارات)

فتحي العبيدي (العروبة)

ناصف البياوي (الفجيرة)

رومانيا: 3

أولاريو كوزمين ( الشارقة)

لورينت ريجيكامب (الوصل -الوحدة )

دانيل أيسالا (بني ياس)

ألمانيا: 2

ويلفريد شايفر (بني ياس)

ثورسن فينك (النصر)

مصر: 1

أيمن الرمادي (عجمان - الإمارات)

سوريا: 1

محمد قويض (الظفرة – دبا الفجيرة)

العراق: 1

غازي فهد (العين)

الجزائر: 1

عبد المجيد بوقرة (الفجيرة)

اليونان: 1

كريستوس كونتيس (حتا)

إيطاليا: 1

فابيو فيفياني (كلباء - الفجيرة)

فرنسا: 1

غريغوري (الوحدة (2) – دبا الفجيرة)

أوكرانيا: 1

سيرجي ريبروف (العين)

التشيك: 1

ايفان هاشيك (الفجيرة)

أوروغواي: 1

خورخي داسيلفا (كلباء)

إيران: 1

فرهاد مجيدي (كلباء)

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