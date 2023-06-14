عبد الغني المهري: خبرات كبيرة يتمتع بها المدرب المواطن

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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أكد المدرب الوطني عبدالغني نوح المهري المدير الفني السابق لفريق العربي أنه يتدارس مع وكيل أعماله أكثر من عرض بدوري الدرجة الأولى، وذلك عقب نهاية عقده مع إدارة النادي العربي القيواني الذي انتهى مع نهاية الموسم الكروي الأخير.

وأشار المهري الذي سبق له تولي تدريب أندية مسافي ومصفوت في تصريح لـ «البيان» إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب المواطن وحصوله على أرفع الشهادات التدريبية، والتي تتيح له تولي مسؤولية تدريب أندية دوري المحترفين بكل اقتدار، لافتاً إلى أن المدرب الوطني مثل الغيث أينما وقع نفع، وأمامنا أمثلة كثيرة حدثت في الموسم الأخير، والذي قاد فيه الثنائي الدكتور عبدالله مسفر فريق الإعصار الحتاوي للتتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، وعلى الدرب ذاته سار المدرب محمد الجالبوت الذي تمكن من قيادة فريق الإمارات لخطف بطاقة الصعود الثانية إلى دوري الأضواء والشهرة.

وأردف: يجب ألا ننسى ما قدمه المدرب حسن العبدولي مع فريق دبا الفجيرة والذي كان قريباً من تحقيق «المستحيل» بالبقاء مع الكبار لولا التعادل الذي حدث في المباراة الأخيرة من عمر الدوري أمام الظفرة وهي النتيجة التي منحت بطاقة البقاء لفريق البطائح.

ودعا المهري إدارات الأندية إلى إعطاء المدرب الوطني اهتماماً أكبر في قادم الاستحقاقات، خصوصاً على صعيد أندية دوري الدرجة الأولى والثانية على الرغم من أن المدرب الوطني يمكنه قيادة أكبر أندية دوري المحترفين.

من ناحية أخرى أكد عبد الكريم الزرعوني أمين السر العام بنادي العربي أن مجلس الإدارة يدرس أكثر من سيرة ذاتية لمدربين بغية التعاقد مع أفضلهم.

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