الأولمبي يواجه الأردن ببطولة غرب آسيا غداً

المصدر: بغداد - وام

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يفتتح منتخبنا الأولمبي لكرة القدم غداً الأربعاء مشواره في بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة بالعاصمة العراقية بغداد، حيث يواجه نظيره الأردني بالمجموعة الأولى. وشهدت مواجهات أمس تعادل منتخب العراق مع نظيره الأردني 2-2 في افتتاح مباريات المجموعة.

وتقام مباراة منتخبنا غداً في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات على استاد المدينة، ويسعى منتخبنا لتقديم بداية إيجابية في البطولة التي تستمر حتى 20 يونيو الجاري. وكان منتخبنا استعد للبطولة بمعسكر خارجي في القاهرة لمدة 10 أيام، خاض خلاله تجربة ودية أمام نظيره اليمني فاز فيها 6-2.

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