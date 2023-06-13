بيريز رابع أجانب الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

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أعلن الوصل عن التعاقد مع المدافع الكولومبي أليكسيس بيريز لمدة موسمين، للانضمام إلى تشكيلة فريق النادي الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ليكون رابع أجانب الإمبراطور.

وباتمام التعاقد مع بيريز "29 عاما"، يكون الوصل قد أنجز الصفقة الرابعة في ملف الخماسي الأجنبي بعد تعاقده مع الأرجنتيني خيمينيز، والتمديد مع مواطنه لاعب الوسط بوبليتي، والتجديد للمدافع المغربي سفيان بوفتيني.

وتجري حاليا تحركات وصلاوية هادئة لإكمال ملف الخماسي الأجنبي بالتعاقد مع مهاجم على مستوى عال، يتوقع أن يكون من القارة الأميركية الجنوبية، إضافة إلى قرب إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم في فئة المقيم من ذات القارة.

كما تجري تحركات موازية لتحديد مكان إقامة المعسكر الخارجي لفريق الوصل استعدادا للموسم الجديد، حيث لدى إدارة النادي 3 خيارات، سلوفينيا وهولندا وألمانيا لاختيار واحدة منها بالتنسيق مع الصربي ميلوش، المدرب الجديد للفهود، والذي حل بديلا لنظيره الأرجنتيني خوان بيتزي.

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