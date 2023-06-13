صربيا وجهة أندية دبي استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أندية دبي إلى إقامة معسكراتها الخارجية في صربيا، بداية من منتصف يوليو المقبل، استعداداً للموسم الجديد 2023 - 2024، وتعاقدت أندية حتا والوصل والنصر، مع مدربين صربيين، فيما تؤكد وسائل إعلام أجنبية، تعاقد شباب الأهلي مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، لكن لم يصدر تأكيد رسمي من النادي.

وينتظر شباب الأهلي، وصول المدرب الجديد مطلع يوليو المقبل، للاجتماع مع باقي أفراد الجهاز الفني وإدارة النادي، للاتفاق على برنامج تحضيرات الموسم الجديد، ومن ضمنها ترتيبات المعسكر الخارجي، والمتوقع أن يكون في صربيا، والتي سبق واستضافت معسكر الفريق قبل الموسم المنتهي، والتي توج فيها الفريق بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين، تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويبدو النصر الذي أقام معسكره التحضيري للموسم الأخير في سلوفينيا، تحت قيادة مدربه الألماني ثورستن فينك السابق، قريباً من إقامة معسكره الخارجي في صربيا، بعد التعاقد مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، والذي كان اتفق مع إدارة ناديه السابق عجمان، على إقامة معسكر الإعداد في صربيا، قبل أن يرحل إلى النصر، فيما تعاقد عجمان مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي، وقرر تغيير مكان المعسكر.

وتعاقد الوصل مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، ليتولى قيادة فريقه الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وسار حتا على نفس الدرب، بتعاقده مع المدرب الصربي زيلكو ماركوف، لقيادة الفريق العائد إلى دوري المحترفين، وستكون صربيا الوجهة الأمثل لاحتضان معسكر الفريق للموسم الجديد، مع العلم أن الفريق أقام معسكره للموسم المنتهي من دوري الدرجة الأولى في تركيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز