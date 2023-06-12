الأميري نائباً لرئيس مجلس إدارة كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

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قام مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء برئاسة راشد عبيد الكندي، بتوزيع المهام والحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى عبدالله الأميري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالرحمن الدرمكي مهام أمين السر العام، واختير أحمد المطروشي رئيساً للجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، والدكتور أحمد البلوشي مستشاراً قانونياً، ويتولى حمد بن حيدر إدارة الخدمات المساندة، والدكتور سيف الزعابي إدارة الاتصال المؤسسي، وجاسم الشحي إدارة الألعاب الجماعية، وعبدالله البلوشي إدارة الألعاب الفردية.

ووجه مجلس الإدارة الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الكبيرة، وثمن المجلس جهود اللجنة المؤقتة وجميع الإدارات السابقة خلال الفترة الماضية.

وأكد عبيد الكندي استكمال مسيرة الإنجازات خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنمية مواهب اللاعبين لتمثيل المنتخبات بصورة مشرفة في المحافل الدولية، وأشاد الكندي بنتائج فرق الألعاب الجماعية والفردية التي تحققت خلال الموسم الأخير.

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