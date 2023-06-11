محمد بن سلطان بن خليفة: رؤية واستراتيجية منصور بن زايد رسخت انجازات مانشستر سيتي

المصدر: وام

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هنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي "مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نادي انتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بمدينة اسطنبول أمس.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن إنجاز الثلاثية في الموسم الحالي، يرسخ استراتيجية مستقبلية شاملة، ورؤية تطويرية عالمية، جسدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قبل 15 عاماً، قادت النادي الإنجليزي إلى مكانة رائدة تصنفه من أقوى وأفضل الأندية على مستوى العالم.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن نادي مانشستر سيتي يؤكد القيم الاستراتيجية المتطورة التي أرساها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتحقيق الانتصارات وفق أفضل الممارسات.

وأضاف أن المنظومة المتطورة التي شهدها النادي الإنجليزي منذ انتقال ملكيته إلى أبوظبي في 2008، تعكس ابداع الفكر المبتكر في إدارة العمل، القائمة على استشراف المستقبل.

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