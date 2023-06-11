مدرب الإمارات الأولمبي من بغداد: غرب آسيا محطة مهمة للآسيوية

المصدر: متابعة: علي شدهان

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شدد الإسباني دينيس سيلفا، مدرب منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، على أن المشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة التي تنطلق في العاصمة العراقية بغداد غدا الاثنين، تمثل محطة مهمة للاستحقاقات الأخرى، منها نهائيات البطولة الآسيوية للمنتخبات الأولمبية.

ويلعب منتخب الإمارات الأولمبي في بطولة غرب آسيا في بغداد، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب العراق والأردن، وتقام مبارياتها في ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وأوضح سيلفا قائلا: المشاركة في بطولة غرب آسيا، تمثل محطة مهمة ضمن البرنامج التحضيري للنهائيات الآسيوية، خضنا معسكرا تدريبيا في مصر امتد ل10 أيام استعداداً للبطولة، المنتخب وصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية لخوض غمار البطولة.

وأشار سيلفا إلى أن منتخب الإمارات الأولمبي، ربما يكون الأقل جاهزية من الناحية البدنية مقارنة مع العراق والأردن، مشددا على أن تعويض ذلك سيكون من خلال توفر العناصر الموهوبة في تشكيلة الأولمبي الإماراتي.

وأشاد سيلفا بالروح العالية والثقة الكبيرة لدى لاعبي منتخب الإمارات الأولمبي، والإصرار على تحقيق النتائج الايجابية في بطولة غرب آسيا في العراق.

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