«الأولمبي الإماراتي» جاهز لمواجهة الأردن في «غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم لمواجهة منتخب الأردن ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة، والمقررة الأربعاء المقبل باستاد المدينة في بغداد.

وأكد الأسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب جاهزية لاعبي المنتخب لخوض المنافسات، وقال: معنويات اللاعبين مرتفعة ونحن على أتم الاستعداد لبدء منافسات البطولة، ونسعى لتقديم مستويات جيدة وتحقيق نتائج إيجابية.

وأشار إلى أن «الأولمبي» يضم مجموعة من اللاعبين الواعدين، بعضهم شاركوا في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان 2022، والبقية تم تصعيدهم من منتخب الشباب.

عن توقعه للمنتخب القادر على حسم لقب البطولة، قال دينيس سيلفا: تحقيق كأس البطولة حق مشروع للجميع، وأتوقع أن يكون البطل أحد منتخبات المجموعة الأولى.

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