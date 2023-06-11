5 مباريات ودية لـ«السماوي» في المعسكر الخارجي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قررت إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، إقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول في المجر استعداداً للموسم المقبل، وذلك بعد مفاضلة مع عروض من النمسا وهولندا، وينتظر إقامته مدة 3 أسابيع في الفترة من 10 وحتى 31 يوليو المقبل، ويخوض فيه الفريق من 5 إلى 6 مباريات ودية تحدد لاحقاً.

وحدد النادي مطلع يوليو لبداية تجمع اللاعبين وإجراء الفحوص الطبية والقياسات البدنية، وخوض عدد من التدريبات البدنية قبل السفر إلى المعسكر.

وكان بني ياس حسم ملف المدير الفني للفريق الأول بالتعاقد مع السلوفيني داركو ميلانيتش، خلفاً للروماني دانييل إيسايلا، في أول تجربة للمدرب خارج أوروبا، والذي سيبدأ مهام عمله رسمياً مع بداية تجمع الفريق، فيما بدأ تحديد احتياجات الفريق من اللاعبين بناء على التقارير الفنية.

ملف اللاعبين

وتعكف إدارة شركة كرة القدم على دراسة ملف اللاعبين والتعاقدات الجديدة التي يسعى النادي لإبرامها وخاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، إذ ينتظر التعاقد مع 3 أجانب بعد رحيل الثلاثي نيكولاس خيمينيز ورافائيل إلياس وأوبا نغيت، بينما يستمر الثنائي غاستون سواريز وساشا إيفكوفيتش لتبقي موسم في عقديهما مع السماوي، إضافة إلى تحديد البدائل لتصعيدها للفريق بعد انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين المتوقع رحيلهم في ظل عدم الرغبة في التجديد من قبل النادي.

يذكر أن بني ياس واجه صعوبات كثيرة في الموسم الأخير، وأنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز الحادي عشر.

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