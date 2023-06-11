الاتحادات الرياضية تهنئ منصور بن زايد باللقب الأوروبي الغالي

المصدر: دبي - البيان

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تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بالتهنئة الخالصة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز فريق نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 ـ 2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي الذهبي العريق، الذي أصبح يتربع على عرش الأندية الأوروبية بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط العلمي والسليم لسموه، الذي أوصل الفريق إلى هذه المكانة المتميزة في زمن قياسي، ومعها أصبح السيتيزن رقماً صعباً على صعيد الأندية الكروية العالمية، متفوقاً على أعرق وأكبر الأندية في القارة العجوز.

وأضاف بن ثعلوب أن الإنجاز الذي حققه فريق نادي مانشستر سيتي بمثابة التأكيد على نجاح رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد، الذي عمل على وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى إيصال الفريق لهذه المكانة الرفيعة، كان ذلك قبل خمسة عشر عاماً وهي فترة زمنية تكاد لا تذكر عند الحديث عن صناعة فريق قادر على ملامسة المجد والتاريخ، وجاءت ثمار ذلك التخطيط بحصد الألقاب المحلية والتواجد الدائم على القمة، وهو ما تحقق فعلياً في المواسم الماضية ولكن الإنجازات المحلية لم تكن لترضي طموحات قيادات النادي، وظل حلم معانقة المجد الأوروبي هاجساً دائماً لا يتوقف، إلى أن تحقق ذلك فعلياً على أرض الواقع في نهائي 2023، عندما انتزع السيتيزن زعامة أوروبا في مدينة إسطنبول في أمسية تاريخية ستظل محفورة في الذاكرة.

اللقب الأوروبي

كما توجه عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بمناسبة تتويج نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 - 2023، وتحقيق الثلاثية التاريخية.

وقال: «الرؤية الثاقبة لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد وتوجيهاته السديدة ودوره الريادي في بناء مشروع متكامل يحصد النجاحات في كل موسم، أثمرت عن وصول النادي لهذه المرحلة التاريخية والحقبة الذهبية التي مكنتهم من الوقوف بأعلى المراتب الأوروبية، كما تعكس الإنجازات المميزة لكتيبة المان سيتي الدور البارز للقيادة والكفاءة الإدارية الإماراتية ومدى نجاح خططها الموضوعة منذ عام 2008 والطامحة للوصول إلى هذه المكانة المرموقة».

كما توجه بالتهنئة لخلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، تقديراً للعمل الدؤوب والجهود المميزة التي أسهمت بتتويج هذا المشروع باللقب الأوروبي والموسم الاستثنائي.

تطور ونمو

وتقدم فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (افهار) مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بخالص التهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وقال: «مانشستر سيتي يعاصر أعلى مراحل التطور والنمو لمشروع رياضي ناجح بكافة المقاييس في ظل الاستراتيجية التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في عام 2008 وعلى مدار 15 عاماً استطاع هذا الكيان من تحقيق 20 لقباً، الأمر الذي يجسد الرؤية التي قادت لهذه المرحلة الحافلة والثرية بالإنجازات التاريخية والمواسم الاستثنائية».

وأضاف: «فخورون بالقيمة والمكانة التي وصل إليها نادي مانشستر سيتي عالمياً، والتي برهنت نجاحات القيادة الإماراتية ودورها في التخطيط ووضع الاستراتيجيات المتطورة التي أحدثت نقلة نوعية وأسهمت بتحويل المان سيتي لقلعة نجاحات مستمرة على صعيد بطولات إنجلترا والقارة الأوروبية».

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