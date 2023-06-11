سلطان بن حمدان يترأس الاجتماع الرابع لـ «تنفيذي نادي العين»

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.. اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام 2023، الذي عقد اليوم في قاعة الاجتماعات بصالة الجمانيزيوم «الحديثة» والملحقة بمقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في استاد خليفة بن زايد.

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، لأعضاء اللجنة التنفيذية.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن شكره لرئاسة النادي على الثقة في جميع الذين شملتهم قرارات التكليف لتسيير شركتي كرة القدم والألعاب الرياضية، مرحباً في الوقت ذاته بالأعضاء الجدد، ومتمنياً للجميع التوفيق في خدمة النادي وشركاته. كما أعرب عن شكره لأعضاء الشركتين الذين انتهت فترة عضويتهم في كرة القدم والألعاب الرياضية، على الجهود التي بذلوها في خدمة النادي.

واطلع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على مشروع تطوير العمل الاستراتيجي والتشغيلي، وخطط التحسين المقدمة من بيوت الخبرة التي أشرفت على المشروع، ووجه بالبدء في استغلال فرص التحسين ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد مع الأخذ بملاحظات الشركاء خلال أسبوع من تاريخه. كما اطلع على تقرير الأداء في الموسم الماضي موجهاً رؤساء الشركات ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المخطط لها والمعتمدة من رئاسة النادي.

واطلعت اللجنة التنفيذية كذلك على التقرير المالي للموسم الماضي، ومعدل الأرباح والخسائر التي توافقت مع الموازنات المعتمدة باستثناء بعض الزيادات، وحث الرئيس على تعويض العجز من خلال زيادة الإيرادات.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الموازنات المالية المقدمة من النادي وشركاته، ودعا رئيس اللجنة التنفيذية إلى الالتزام بسياسة النادي المالية، مع ضرورة التوافق بين الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى إعداد موازنة مستقلة للمشاريع التطويرية ومصاريف البطولة الآسيوية للعرض على رئاسة النادي.

وشدد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على التزام النادي بالخطط الاستراتيجية والقيم المؤسسية والعمل على مواكبة علامات التطور سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح في النادي وشركاته، كما وجه بتعزيز المساهمات المجتمعية، وتحسين الخدمات المقدمة للجماهير العيناوية.

وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس اللجنة التنفيذية بالإعداد للموسم الرياضي الجديد، والعمل على تحقيق طموحات الجماهير التي تستحق تعزيز الجهود قياساً لما قدمته من دعم متواصل وفعال لجميع الفرق بمختلف الألعاب.

حضر الاجتماع حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة له، ومحمد عبدالله أحمد الظاهري، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، والدكتور مطر راشد الدرمكي، عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم وخميس عبيد الكعبي، عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وسلطان المطوع الظاهري، نائب رئيس شركة نادي العين للاستثمار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز