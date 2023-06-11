المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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منذ أن آلت ملكية نادي مانشسر سيتي إلى مجموعة سيتي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي تبدلت مسيرة النادي وبات النادي يحمل الرقم واحد في الدوري الإنجليزي، فهو نادٍ إنجليزي بفهم ومدرسة إماراتية لا ترتضي إلا بالمجد والرقم 1.

ناموس الفخر الإماراتي

وتتويج نادي نادي مانشستر سيتي فجر اليوم الاثنين بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه لم يكن خبط عشواء أو عن طريق الحظ بل كان نتاج تمرحل واستثمار مدروس يقوده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي في سبتمبر عام 2008، حيث كانت الانطلاقة الحقيقية والبداية التاريخية للسيتي مع المجد والبطولات رغم أنه نادٍ عريق تأسس في العام 1894 إلا أن الحصيلة كانت مضاعفة.

بداية المجد

الفوز بلقب الدوري الإنجليزي: 9 مرات أعوام 1937، 1968، 2012، 2014، 2018، 2019، 2021، 2022، 2023 ومن هذه الأرقام وعدد مرات الفوز يتضح أن منها 7 مرات فوز في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي.

كأس إنجلترا 7 مرات

ثم يأتي في سجل الإنجازات لنادي سيتي الفوز بلقب كأس إنجلترا 7 مرات أعوام 1904، 1934، 1956، 1969، 2011، 2019، 2023 منها 3 مرات في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي.

كأس الرابطة الإنجليزية 8 مرات

والأمر ذاته تكرر في سجل إنجازات سيتي بالفوز بكأس الرابطة الإنجليزية 8 مرات أعوام 1970، 1976، 2014، 2016، 2018، 2019، 2020، 2021 كان منها 6 مرات في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي وكان الاستثناء الوحيد في سجل الإنجازات هو الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية مرّة واحدة عام 1970.

دوري أبطال أوروبا

وكان طبيعي جداً وبالعقل والمنطق والفهم أن يفوز سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، وهو تتويج مباشر لجهود وفكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي الذي بات مدرسة متفردة في قيادة وتطوير كرة القدم على مستوى العالم وليس إنجلترا وأوروبا فحسب، لأن مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير مالكة لعدد من الأندية باسم سيتي في عدد من قارات العالم وكلها في الطريق إلى المجد والفخر الإماراتي الذي وصل له القمر السماوس سيتي بقيادة فكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي.

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