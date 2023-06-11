سيف بن زايد: أبارك لجميع الإماراتيين ومحبي كرة القدم في العالم

المصدر: دبي - البيان

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بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بفوز فريق مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «إنه بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتحقق الإنجازات».



ودون سموه: «سيدي القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برعايتكم وبحضوركم تتحقق الإنجازات. أهنئ سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد بمناسبة التتويج المستحق لفريق مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأبارك لجميع الإماراتيين ولجميع محبي كرة القدم في العالم».

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