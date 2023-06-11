تفاؤل عيناوي بصفقة عمير اتزيلي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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سادت أجواء من التفاؤل وسط عدد من جماهير العين بعد اتفاق النادي مع لاعب متوسط الميدان عمير أتزيلي والذي يعتبر أولى صفقات الفريق في عهد لجنة التسيير الجديدة بقيادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، واعتبرت الاتفاق على ضم اللاعب بشرة خير، ومقدمة لصفقات أخرى مقبلة لمواجهة التحديات القوية التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد ومنها دوري أبطال آسيا.

في حين لم يتسن التأكد بصفة رسمية من مسؤولي العين بخصوص قيمة العقد ومدته، أوردت تقارير إخبارية أن قيمة العقد تبلغ 2.5 مليون يورو لمدة سنتين مع مخصصات وامتيازات ينالها اللاعب في حال الفوز بالبطولات وتسجيل الأهداف بما يرفع من قيمة العقد،وهو ما أسهم بشكل أساسي في إتمام الاتفاق، حسب تصريحات أدلى بها مسؤول في نادي مكابي حيفا الذي أكد أن عرض العين لا يمكن رفضه، خصوصاً وأنه لن يجد أفضل منه فيما عبر مسؤول آخر عن خيبة أمله برحيل اللاعب المتميز عن مكابي.

مهارات

ويتمتع أتزيلي «30 عاماً» بإمكانات فنية ومهارية عالية في المراوغة وتسجيل الأهداف وصناعة اللعب حسب ما أظهرته مقاطع فيديو ظهر فيها اللاعب خلال مشاركته مع الفرق التي لعب لها ليحصد عدداً من الجوائز من ضمنها أفضل لاعب والهداف لموسمين على التوالي، كما توج مع فريقه بالدوري 5 مرات، وكأس السوبر مرة.

أرقام

يلعب عميرأتزيلي جناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب ويملك في سجله أرقاماً مميزة، خاض اللاعب 340 مباراة مع كل الفرق التي لعب لها بدقائق لعب بلغت 22841 دقيقة وسجل 116 هدفاً وساهم في 189، وسيساهم وجوده في صفوف الفريق في حل معضلة صانع الألعاب فضلاً عن أنه سيخفف من الرقابة على المهاجم التوغولى لابا كودجو ـ بالإضافة لزيادة فاعلية أطراف العين في ظل وجود المغربي سفيان رحيمي، وبندر الأحبابي اللذين كانا يقومان بمهام صنع اللعب من الأطراف.

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