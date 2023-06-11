الحضيري يتلقى أكثر من عرض تدريبي في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تلقى المدرب الانجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري عروضاً عدة محلية من أندية بدوري «الهواة»، ويمتلك الحضيري خبرة كبيرة في تدريب الفرق الإماراتية من خلال إشرافه على فرق التعاون ومصفوت والبطائح الذي قاده خلال الموسم قبل الماضي لإنجاز الصعود لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي محققاً إنجازاً غير مسبوق على صعيد أندية دوري الدرجة الأولى. وتولى الحضيري خلال الموسم الأخير تدريب فريق الحمرية والذي انتهى عقده معه أواخر مايو الماضي.

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