تعاون بين اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ وتايلاند

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ مع سواريوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، التعاون الثنائي المشترك في اللعبة، وتعزيز الشراكة المميزة دعماً للنجاحات، التي تحققها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيد الدولي، وزار سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، مقر اتحاد اللعبة، كما تابع تدريبات المنتخبات الوطنية، والتقى الكادر الفني ولاعبي المنتخب.

وهنأهم بالإنجازات، التي حققها منتخب الإمارات في بطولة العالم، التي أقيمت في تايلاند، كما أشاد بالقاعدة المميزة والمتطورة لرياضة المواي تاي في الإمارات، معرباً عن سروره بالتعاون المشترك بين الإمارات وتايلاند لدعم وتطوير رياضة المواي تاي، ونشر ثقافتها في المنطقة، ما يؤكد أهميتها ومكانتها المميزة.

وكان في استقبال سفير مملكة تايلاند ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عمر النعيمي المدير الفني للاتحاد، حيث تعرف على أهم إنجازات المواي تاي في الإمارات على الصعيد القاري والعالمي، بجانب نجاحات المنتخبات خلال الفترات الماضية، كما اطلع على مراحل التحضير للبطولات، وآلية تنظيم البطولات المحلية، والمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

وقدم ياسر سالم درع الاتحاد إلى سواريوت شاسومبات، تقديراً لزيارته وحضوره الدائم في كل البطولات، التي ينظمها الاتحاد داخل الدولة.

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